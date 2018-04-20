Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

"Я рад сообщить, что по крайней мере шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие", - рассказал он. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки".

Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.