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    Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel. 

    "Я рад сообщить, что по крайней мере шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие", - рассказал он. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки". 

    Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

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