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    Неизвестные захватили заложников в McDonald's в США

    Пока полиция не может назвать точное число злоумышленников и удерживаемых ими заложников

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана McDonald's в городе Лейкленд (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

    Как сообщает телеканал, группа вооруженных людей сначала угнала автомобиль, а затем ворвалась в ресторан быстрого питания и взяла в заложники его посетителей.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и местный шериф, ресторан оцеплен.

    Пока полиция не может назвать точное число злоумышленников и удерживаемых ими заложников.

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