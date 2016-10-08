Неизвестные захватили заложников в McDonald's в США

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана McDonald's в городе Лейкленд (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

Как сообщает телеканал, группа вооруженных людей сначала угнала автомобиль, а затем ворвалась в ресторан быстрого питания и взяла в заложники его посетителей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и местный шериф, ресторан оцеплен.

Пока полиция не может назвать точное число злоумышленников и удерживаемых ими заложников.