Не менее 17 человек убиты в результате нападения в Нигере

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Не менее 17 представителей народности фульбе (фулани) были убиты в результате вооруженного нападения в ночь на субботу в населенном пункте Агуэй близ границы с Мали на западе Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, атака была организована представителями народности туарегов, которые прибыли с территории Мали на мотоциклах. Как отмечает агентство, в начале мая глава местного совета народа фульбе Абубакар Диалло обвинил туарегов в Мали в совершении преступлений в отношении народности фульбе.

Представители народности фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием, в то время как туареги занимаются скотоводством и кочуют в поисках пастбищ. В основе большинства конфликтов между различными народностями в данном регионе лежит достаточно распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.