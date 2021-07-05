Назван признак опасного уровня холестерина

Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови

Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови.

Как передает Report, об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.

Единственный точный способ узнать высокий ли у больного холестерин — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.

При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.