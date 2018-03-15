Наследный принц: Эр-Рияд последует примеру Тегерана, если тот разработает собственное атомное оружие

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Эр-Рияд последует примеру Тегерана, если тот разработает собственное атомное оружие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью телеканалу CBS, которое выйдет в эфир 18 марта.

"Саудовская Аравия не стремится к обладанию ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы как можно скорее последуем этому примеру", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей, нужно ли Эр-Рияду атомное оружие для противодействия Тегерану.