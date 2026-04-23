Накви: Пакистан рассчитывает на конструктивные шаги Ирана по нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Пакистан рассчитывает на конструктивные шаги Ирана по нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви на встрече с временным поверенным в делах США Натали Бейкер.

В ходе встречи стороны обсудили дипломатические усилия вокруг второго раунда переговоров между США и Ираном, который был отложен из-за отсутствия подтверждения со стороны Тегерана об отправке своей делегации.

По словам Накви, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунир предпринимают усилия "на всех уровнях" для поддержки мирного урегулирования и рассчитывают, что все стороны дадут шанс дипломатии.

Накви также высоко оценил решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня, назвав это важным шагом к деэскалации.

В заявлении отмечается, что Бейкер, в свою очередь, положительно оценила "конструктивную роль" Пакистана в продвижении мира.