Pakistan İranı konstruktiv addımlar atmağa çağırıb
- 23 aprel, 2026
- 15:04
Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin normallaşdırılması üzrə İranın konstruktiv addımlar atacağına ümid edir.
"Report" "The Times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın daxili işlər naziri Möhsün Nakvi ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Natali Beykerlə görüşündə bildirib.
Görüş zamanı tərəflər Tehranın öz nümayəndə heyətini göndərəcəyini təsdiqləməməsi səbəbindən təxirə salınmış ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu ətrafındakı diplomatik səyləri müzakirə ediblər.
Nakvinin sözlərinə görə, Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif və feldmarşal Asim Munir sülh yolu ilə nizamlanmanı dəstəkləmək üçün bütün səviyyələrdə səylər göstərir və bütün tərəflərin diplomatiyaya şans verəcəyinə ümid edirlər.
Nakvi həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın atəşkəs rejiminin uzadılması qərarını yüksək qiymətləndirib və bunu gərginliyin azaldılması istiqamətində mühüm addım adlandırıb.
Bəyanatda qeyd olunub ki, Beyker də öz növbəsində sülhün təşviqində Pakistanın konstruktiv rolunu müsbət qiymətləndirib.