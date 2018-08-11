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    На западе Украины разбился легкомоторный самолет

    Пилотировавший его летчик погиб

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился в Тернопольской области на западе Украины, пилотировавший его летчик погиб, передает Report со ссылкой на РБК.

    "10 августа в 22:46 поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

    Причина авиакатастрофы устанавливается.

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