​На юге Сомали девять человек погибли в результате боев

Девять человек погибли, шесть пострадали в результате столкновений между правительственными силами и боевиками "Аш-Шабаб" в южной части Сомали,

Как передает Report, со ссылкой на агентство Синьхуа, что столкновения произошли вечером в субботу в регионе Нижняя Шабелле в городе Корьолей (Qoryoley). Глава населенного пункта Саид Али Ибрахим сообщил, что боевики первыми начали минометный обстрел базы правительственных сил, однако их атака была отбита.

"Боевики движения атаковали базу дважды, но наши силы отважно отбили и сдержали их. Есть некоторое число потерь среди гражданского населения. Девять человек погибли и шесть пострадали", - сообщил чиновник.

При этом он указал, что сейчас войска контролируют город, и опроверг утверждение боевиков, что они сумели его захватить.