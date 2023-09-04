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На Тайване сообщили о 78 пострадавших из-за тайфуна

На Тайване сообщили о 78 пострадавших из-за тайфуна Власти Тайваня сообщили о 78 пострадавших в результате удара по острову тайфуна "Хайкуй".
Другие страны
4 сентября 2023 г. 09:34
На Тайване сообщили о 78 пострадавших из-за тайфуна

Власти Тайваня сообщили о 78 пострадавших в результате удара по острову тайфуна "Хайкуй".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информации о жертвах пока не поступало.

По его данным, наибольшее количество травм из-за непогоды зафиксировано в принявших главный удар тайфуна районах на юге острова - в городе Гаосюн (там за медицинской помощью обратились 23 человека) и уезде Тайдун (20 пострадавших).

Спасатели эвакуировали из горной местности, с побережья и из других опасных районов 7,1 тыс. жителей. Всего на острове развернуто 95 временных убежищ, где люди могут переждать непогоду. В настоящее время в них находятся 1,9 тыс. человек.

В ведомстве добавили, что около 57,9 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения в связи с повреждениями линий электропередачи и другой инфраструктуры. Всего с перебоями в электроснабжении в той или иной мере столкнулись 217,4 тыс. домохозяйств, однако в настоящее время подача электричества в большинство из них восстановлена. Еще 12,9 тыс. домов остались без водоснабжения.

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Версия на английском языке Taiwan reports 78 typhoon casualties

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