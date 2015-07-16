На северо-востоке Индии 65 тысяч человек покинули дома из-за наводнений

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Свыше 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего наводнения в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Управления по борьбе со стихийными бедствиями Ассама.

"В результате экстремальных ливней, не прекращающихся на территории штата последние восемь дней, подтоплено свыше 160 деревень в районах Дхемаджи, Лакхимпур и Сонтипур, - отмечается в документе. - Их жители - свыше 65 тыс. человек - были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных местах".

Эвакуированное население разместили во временных лагерях, организованных властями штата. Уже сейчас, по оценкам экономистов, нанесенный региону ущерб оценивается по меньше мере в 450 тыс. долларов. Размер убытков будет расти.

По прогнозам государственного Департамента метеорологии, в ближайшие дни мощные ливни в Ассаме будут продолжаться.