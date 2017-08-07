На севере Италии жертвами непогоды стали четыре человека

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Грозы и ветер, обрушившиеся на север Италии, стали причиной гибели по меньшей мере четырех человек, двое числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сoобщает газета Corriere della Sera.

Один человек погиб в области Фриули-Венеция-Джулия на съезде хиппи-сообщества Rainbow Family. На палатку, в которой находились мужчина и его спутники, упало дерево. По информации СМИ, погибший был 41-летним гражданином Бельгии.

Ещё одно дерево, упавшее в соседней области Венето, стало причиной гибели участника сельского праздника. Мужчина был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

Третьей жертвой стал 47-летний мужчина, которого поразила молния в приальпийской области Трентино-Альто-Адидже. Четвёртой погибшей стала 24-летняя туристка из Рима, приехавшая в провинцию Брешиа в северной области Ломбардия