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    На границе сектора Газа 14 палестинцев получили ранения

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Четырнадцать палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией на северной границе сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

    "Четырнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на северной границе сектора Газа", - заявил он.

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