На границе сектора Газа 14 палестинцев получили ранения

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Четырнадцать палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией на северной границе сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.
"Четырнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на северной границе сектора Газа", - заявил он.
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