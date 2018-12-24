На границе сектора Газа 14 палестинцев получили ранения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Четырнадцать палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией на северной границе сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

"Четырнадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на северной границе сектора Газа", - заявил он.