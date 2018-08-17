На границе Газы в стычках с израильскими войсками погибли двое палестинцев

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли, почти 300 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают четырехмесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Двое палестинцев погибли и 270 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", — сказал аль-Кидра.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли 170 палестинцев, в том числе 27 несовершеннолетних и три женщины, порядка 18 тысяч были ранены, свидетельствуют подсчеты Минздрава.