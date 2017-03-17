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    На горнолыжном курорте в Болгарии сошла лавина, есть погибший

    Инцидент произошел в запрещенной для катания зоне

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Молодой человек погиб при сходе лавины в горах Пирин на юго-западе Болгарии близ города Банско.

    Как передает Report, об этом сообщает горно-спасательная служба.

    "Молодой человек, попавший сегодня под лавину в районе вершины Тодорка, обнаружен. Спасти ему жизнь не удалось", - сообщили спасатели.

    Инцидент на горнолыжном курорте Банско произошел около 17:20 по местному времени. По предварительным данным, погибшим оказался 23-летний местный житель, поклонник экстремальных спусков на лыжах.

    Он попал в снежный обвал в зоне, запрещенной для катания.

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