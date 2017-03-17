На горнолыжном курорте в Болгарии сошла лавина, есть погибший

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Молодой человек погиб при сходе лавины в горах Пирин на юго-западе Болгарии близ города Банско.

Как передает Report, об этом сообщает горно-спасательная служба.

"Молодой человек, попавший сегодня под лавину в районе вершины Тодорка, обнаружен. Спасти ему жизнь не удалось", - сообщили спасатели.

Инцидент на горнолыжном курорте Банско произошел около 17:20 по местному времени. По предварительным данным, погибшим оказался 23-летний местный житель, поклонник экстремальных спусков на лыжах.

Он попал в снежный обвал в зоне, запрещенной для катания.