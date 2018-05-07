На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали 1,7 тыс. человек

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Девять домов разрушены в восточной части острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, из-за извержения в районе вулкана Килауэа. Эвакуированы 1,7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.

Ранее на этой неделе были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.