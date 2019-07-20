На борту самолета в аэропорту Мадрида нашли мумифицированный эмбрион

В туалете самолета в международном аэропорту Мадрида обнаружили мумифицированный эмбрион.
Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, сотрудники полиции нашли зародыш в ходе стандартного осмотра самолета.
Уточняется, что эмбрион лежал в отделении для бумажных полотенец, завернутый в кусок ткани.
Члены экипажа были допрошены, однако не удалось выяснить как зародыш оказался на борту самолета.
Пока нет заключения судебно-медицинских экспертов относительно того, является ли эмбрион плодом человека или животного.
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