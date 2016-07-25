​МВД Германии: Устроившему взрыв в Ансбахе грозила депортация

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Беженец из Сирии, который в воскресенье устроил взрыв в баварском Ансбахе, ранее получил два постановления о выдворении, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Власти собирались депортировать его в Болгарию, где он впервые зарегистрировался в качестве беженца, сообщил представитель МВД Баварии Тобиас Плате.

27-летний мужчина, которому было отказано в убежище в Германии, привел в действие взрывное устройство у входа в бар. В результате сам он погиб, а еще 12 человек получили ранения.

Беженец, имя которого пока не называется, лечился от психических заболеваний, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман.

Он также добавил, что мужчина приехал в Германию два года назад, однако после отказа в статусе беженца ему был предоставлен временный вид на жительство в стране, учитывая продолжающийся конфликт на родине, в Сирии, и выделена квартира в Ансбахе.

Как рассказал Херрман в интервью местным СМИ, мужчина ранее дважды пытался покончить с собой. Входило ли в его намерения убийство и других людей - неизвестно. Министр отметил, что взрывчатки, найденной в рюкзаке погибшего, хватило бы для того, чтобы ранить или убить значительно большее количество людей.

Как сообщил Херрман, за несколько часов до взрыва злоумышленнику отказали во входе на музыкальный фестиваль Ansbach Open, проходивший по соседству. По мнению главы МВД, фестиваль мог быть главной целью нападавшего, а бомба могла сработать преждевременно.