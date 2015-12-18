МОМ: Число прибывающих в ЕС беженцев к концу года превысит миллион

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число мигрантов и беженцев, прибывающих в Европу, к 22 декабря превысит 1 миллион человек.

Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Поток беженцев к концу года настолько сильный, что, возможно, ко вторнику (22 декабря), а, возможно, и ранее отметка в один миллион человек будет превышена", - сказал он.

По его словам, итоговые цифры будут как минимум в четыре раза выше, чем общее число беженцев, зафиксированное в 2014 году.

В Европу с начала года прибыли 990 тысяч 671 мигрантов и беженцев, согласно данным МОМ. При этом 3695 человек погибли в море при попытках добраться до европейских берегов. С 16 октября в среднем в день погибало по семь человек.

По-прежнему лидерами среди европейских стран, принимающих у себя мигрантов и беженцев, остаются Греция и Италия. Всего в Грецию с начала года прибыло свыше 800 тысяч человек, из них около 57 тысяч только в декабре.