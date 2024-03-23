Минздрав России: 16 пострадавших при теракте находятся в крайне тяжелом состоянии

16 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

16 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По оперативным данным, в стационарах Подмосковья, Москвы и федеральных медицинских организаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в концертном зале.

"Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок - крайне тяжелое, еще 44, в том числе двух детей - в тяжелом состоянии", - сказал он.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 90 человек. В связи с терактом задержаны 11 человек.