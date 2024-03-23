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Минздрав России: 16 пострадавших при теракте находятся в крайне тяжелом состоянии

Минздрав России: 16 пострадавших при теракте находятся в крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок.
Другие страны
23 марта 2024 г. 13:54
Минздрав России: 16 пострадавших при теракте находятся в крайне тяжелом состоянии

16 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По оперативным данным, в стационарах Подмосковья, Москвы и федеральных медицинских организаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в концертном зале.

"Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок - крайне тяжелое, еще 44, в том числе двух детей - в тяжелом состоянии", - сказал он.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 90 человек. В связи с терактом задержаны 11 человек.

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Версия на английском языке Russian Ministry of Health reports critical condition of 16 individuals post Moscow terrorist incident
Версия на азербайджанском языке Rusiya Səhiyyə Nazirliyi: Terror aktı nəticəsində yaralananlardan 16 nəfərin durumu son dərəcə ağırdır

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