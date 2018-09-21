Минздрав Палестины: Число убитых Израилем палестинцев в Газе достигло 183

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Число участников мирных акций протеста на границе Газы и Израиля, погибших с 30 марта от рук израильских военных, достигло 183.

Как сообщает минздрав Палестины в Газе, в ходе акций "Великое возвращение" с 30 марта погибли 183 палестинца, в том числе две женщины и 32 ребенка.

В ходе акций пострадали 11679 палестинцев, в том числе 5039 получили ранения боевыми, 540 - пластиковыми пулями, а 6100 - осколочные ранения.

Состояние 443 пострадавших оценивается как тяжелое.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине "Дня земли". В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.