Минск и Вашингтон собираются вернуть послов после 10-летнего перерыва

Беларусь и США готовятся объявить во вторник о планах вернуть послов после того, как они были отозваны более 10 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, Вашингтон выступает за то, "чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере, а также потому", что он "очень внимательно относится к угрозам безопасности". "Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил Хейл.

Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах.