​Министр юстиции ИРИ: Сотрудничество Ирана и РФ в Сирии не позволит США манипулировать регионом

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Отношения РФ и Ирана находятся на подъеме, а сотрудничество двух стран по Сирии может изменить судьбу региона".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым министр юстиции Исламской Республики Иран (ИРИ) Мостафа Пурмохаммади.

По его словам, отношения двух стран развиваются динамично, а "сотрудничество Ирана и России в Сирии" является "поворотным моментом" не только в двусторонних отношениях. "Оно изменит в целом судьбу региона. Мы сделаем так, если Бог нам поможет, чтобы западные страны, в том числе США, не смогли манипулировать этим регионом", - заявил министр. "Мы также надеемся, что сможем очистить этот регион от агрессии террористов", - добавил он.

Пурмохаммади также считает, что "народы региона сами могли бы определить свою судьбу, в том числе народы Сирии, Ирака, Йемена и Палестины". Он призвал международные организации "уважать выбор этих стран". "Это демократично, современно, отвечает представлениям о правах человека, гражданскому праву и праву на самоопределение", - подчеркнул он, добавив, что "эту правовую логику следует развивать".

Со своей стороны Ильяс Умаханов отметил, что "Бог создал всех людей равными", и "если у Америки есть право избирать", то оно должно быть и у других народов. По его словам, "мы должны сделать так", чтобы был "равноправный мир", основанный на уважении к принципам международного права. "Такое право должно быть у всех народов, тогда это будет справедливо", - подчеркнул замглавы Совфеда.