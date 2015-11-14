МИД Франции: Введение пограничного контроля не значит закрытие границ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Решение президента Франции Франсуа Олланда о возвращении пограничного контроля после терактов в Париже не означает закрытие границ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Закрытие границ буквально не означает, что границы будут закрыты, что никто не сможет их пересекать. На границах будут находиться полиция и военные, которые будут осуществлять контроль", - сказал Надаль.

Он отметил, что те, кто обладает шенгенской визой, смогут, как и ранее, пересекать границу Франции, этого права у них никто не отнимет. "В границах Шенгена обычно можно путешествовать без остановки, а теперь мы восстановили контроль. Это значит, что если люди едут из Бельгии с шенгенской визой, то их проверят на границе", - пояснил официальный представитель МИД Франции.

"Самолеты продолжают полеты, французские аэропорты остаются открытыми", - добавил он.