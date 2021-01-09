О нас
Report Georgia
Аудио новости

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID в ФРГ
Другие страны
9 января 2021 г. 13:55
Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии
Ангела Меркель

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии", - сказала канцлер.

По словам Меркель, "врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей". Последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников "мы пока не можем подсчитать", сказала канцлер.

"Наша цель ясна - мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше - ниже этого значения", - сказала Меркель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Merkel warns toughest months with Covid fight are still ahead

Новости партнеров

Самое читаемое

В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi