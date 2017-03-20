Макрон назвал происходящие в Сирии поражением для Европы

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Основатель надпартийного движения "На марше", один из лидеров президентской гонки во Франции и экс-министр экономики страны Эмманюэль Макрон назвал последние события в Сирии поражением для Франции и Европы.

Как передает Report, об этом политик заявил 19 марта в эфире телеканала "Франс-2".

"Произошедшее в Алеппо - это, откровенно говоря, огромное поражение для Франции и Европы", - заявил он.

Политик также отметил, что будет добиваться французского "дипломатического лидерства" в решении сирийского конфликта.