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    Макрон назвал происходящие в Сирии поражением для Европы

    Он отметил, что будет добиваться французского дипломатического лидерства в решении сирийского конфликта

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Основатель надпартийного движения "На марше", один из лидеров президентской гонки во Франции и экс-министр экономики страны Эмманюэль Макрон назвал последние события в Сирии поражением для Франции и Европы.

    Как передает Report, об этом политик заявил 19 марта в эфире телеканала "Франс-2".

    "Произошедшее в Алеппо - это, откровенно говоря, огромное поражение для Франции и Европы", - заявил он.

    Политик также отметил, что будет добиваться французского "дипломатического лидерства" в решении сирийского конфликта.

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