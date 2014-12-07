Мадуро: США действуют в Венесуэле в опасном ключе

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил посольство США в Каракасе о том, что оно действует в опасном ключе. "Сейчас я оцениваю ситуацию, поскольку у меня много информации о том, что вмешательство посольства США в Венесуэле становится недопустимым", — заявил он, передает Report со ссылкой на телеканал РОССИЯ.

Мадуро заверил, что предпринял все возможные усилия для улучшения отношений с Соединенными Штатами, но те зациклились на провальной политике по дестабилизации Венесуэлы и финансированию своих людей в политической сфере.

Дипотношения между Венесуэлой и США уже четыре года лет поддерживаются на уровне поверенных в делах. В конце 2010 года американским послом в Каракасе был назначен Ларри Палмер, который после утверждения его кандидатуры выступил в конгрессе и заявил о низкой морали венесуэльских военных и их связях с колумбийскими повстанцами. В ответ на это тогдашний президент Уго Чавес заявил, что этот господин никогда не будет послом в Каракасе.