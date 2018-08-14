Лукашенко предложил отправить уволенного министра работать на завод - ВИДЕО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, отправив одного из них работать на завод.

Как сообщает Report со ссылкой на "БелТА", данные перестановки президент Беларуси поручил провести во время совещания по комплексному развитию Оршанского района.

Особое недовольство Лукашенко вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод.

А.Лукашенко также объявил о полном служебном несоответствии председателю Госкомвоенпрома и госсекретаря Совета безопасности.