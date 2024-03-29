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Кулеба предупредил Индию о "красной линии" из-за сотрудничества с Россией

Кулеба предупредил Индию о "красной линии" из-за сотрудничества с Россией Украина предупредила Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины России.
Другие страны
29 марта 2024 г. 10:16
Кулеба предупредил Индию о красной линии из-за сотрудничества с Россией

Украина предупредила Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины", - отметил глава МИД Украины.

Он также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.

По словам Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей.

"Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия", - сказал он.

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