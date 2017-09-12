Красный Крест: "Ирма" разрушила 91% зданий в голландской части острова Сен-Мартен

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Более 90% строений, расположенных на голландской части острова Сен-Мартен, пострадало в результате урагана "Ирма".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник нидерландский Красный Крест, основываясь на данных сделанной с воздуха съемки.

"Ущерб нанесен 91% зданий, - отметили в организации. - Треть из них уничтожена полностью и восстановлению не подлежит".

В Красном Кресте также сообщили, что на данный момент собрано 3,2 млн евро для помощи местным жителям. Утром на Сен-Мартен уже была доставлена первая партия тентов, палаток и биотуалетов. Кроме того, на остров направлены группы добровольцев для оказания помощи в поисках более 200 людей, числящихся пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны Нидерландов обнародовало свои данные, которые свидетельствуют о том, что жилье около 70% населения Сен-Мартена полностью уничтожено или значительно пострадало в результате удара стихии. По информации местных властей, общий ущерб, нанесенный ураганом, может составить около миллиарда евро.