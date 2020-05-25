​Количество умерших от СOVID-19 в США приближается к 100 тыс. человек

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19) в США за последние сутки увеличилось на 1 010 человек - до 98 706.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, США по-прежнему остаются центром пандемии СOVID-19 и наиболее пострадавшей от пандемии страной мира.

Согласно данным сайта Worldometer, число зараженных американцев за последние сутки возросло на 21 281 человека - до 1 668 493.

На второе место по числу заряженных коронавирусом после США вышла Бразилия – 349 113 случаев. Далее следуют Россия - 344 481 случай - и Испания - 282 370 случаев.

Нью-Йорк продолжает оставаться самым пострадавшим от пандемии штатом США, несмотря на снижение динамики распространения вируса.

На сегодняшний день в этом американском штате зарегистрировано 369 656 случаев заражения и 29 112 летальных исходов.