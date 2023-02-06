Китай призвал ООН способствовать экспорту российских продовольствия и удобрений

Китай призывает ООН сыграть конструктивную роль в обеспечении экспорта российского продовольствия и удобрений.

Китай призывает ООН сыграть конструктивную роль в обеспечении экспорта российского продовольствия и удобрений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме Украины.

"В эпоху глобализации искусственные санкции и блокирование продовольственной цепочки поставок лишь приведет к ужасающим последствиям для всего мира, в частности для развивающихся стран, - сказал он. - Реализация черноморской зерновой инициативы имеет огромное значение для стабилизации глобальных цепочек поставок и предотвращения продовольственного кризиса. Нам нужны практические результаты, чтобы начать экспорт российского зерна и материалов. Призываем ООН сыграть конструктивную роль".