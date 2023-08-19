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Кисида обсудил с Байденом Китай и санкции против России

Кисида обсудил с Байденом Китай и санкции против России Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшейся двусторонней встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, санкции против РФ и вопросы, связанные с Китаем.
Другие страны
19 августа 2023 г. 04:16
Кисида обсудил с Байденом Китай и санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшейся двусторонней встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, санкции против РФ и вопросы, связанные с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Оба лидера договорились о сохранении жестких санкций против России и решительной поддержке Украины в тесном сотрудничестве с Группой семи и другими странами-единомышленниками", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Кроме того, Кисида и Байден "подтвердили важность сотрудничества с Китаем в решении общих задач". "Два лидера также подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному урегулированию проблем", - отмечается в сообщении МИД Японии.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

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Версия на азербайджанском языке Kişida Bayden ilə Çin və Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edib

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