Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил новый госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC,

"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", — приводит телеканал слова Помпео.

Госсекретарь заявил, что целью администрации США является "полная, достоверная, необратимая денуклеаризация". "Он согласился, что готов… представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", — отметил он.