Керри: переговоры с Афганистаном были продуктивными

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и президент Афганистана Ашраф Гани провели переговоры в Кэмп-Дэвиде, направленные на укрепление двусторонних отношений, подорванных за почти 14 лет войны.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в ходе встречи американские представители пообещали попросить у Конгресса финансирование для афганских вооруженных сил до 2017 года.

В ходе своего первого визита в Соединенные Штаты в качестве президента Гани приветствовал роль США в обеспечении стабильности в его стране.

"Сегодняшние продуктивные переговоры подчеркивают прочную основу нашей дружбы", - сказал Джон Керри по итогам переговоров.

Как ожидается, Ашраф Гани встретится с президентом Бараком Обамой во вторник.