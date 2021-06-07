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Камала Харрис: США продолжат противодействовать нелегальной миграции

Камала Харрис: США продолжат противодействовать нелегальной миграции Власти США не намерены отказываться от нынешнего подхода к противодействию нелегальной миграции.
Другие страны
7 июня 2021 г. 23:12
Камала Харрис: США продолжат противодействовать нелегальной миграции
Камала Харрис

Власти США не намерены отказываться от нынешнего подхода к противодействию нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в столице Гватемалы вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на совместной пресс-конференции с президентом этой центральноамериканской страны Алехандро Джамматтеи.

"США продолжат следить за соблюдением своих законов и обеспечивать безопасность своих границ, - сказала Харрис. - Существуют легальные методы, в соответствии с которыми может и должна проходить миграция, и мы будем противодействовать нелегальной миграции". По словам Харрис, цель совместной работы с правительством центральноамериканской республики заключается в том, чтобы "помочь гватемальцам обрести надежду у себя на родине".

Стороны обсудили причины нелегальной миграции, а также сотрудничество в сфере экономики и сельского хозяйства. Вице-президент США сообщила о решении сформировать специальную межведомственную группу для оказания правоохранительным органам Гватемалы содействия в борьбе с коррупцией.

США - важнейший торговый партнер центральноамериканской республики. Объем товарооборота между двумя государствами в первом квартале превысил 3 млрд долларов.

Во второй половине января гватемальские силовики остановили и рассеяли многотысячный караван мигрантов из Гондураса, которые собирались добраться до границы Мексики и США. В марте текущего года правительство Мексики направило на границу с Гватемалой крупный контингент военнослужащих и бойцов Нацгвардии, чтобы ужесточить меры безопасности в связи с ростом числа нелегальных мигрантов. В конце мая мексиканские власти за сутки депортировали более 900 выходцев из Центральной Америки, задержанных на границе с США.

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