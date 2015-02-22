Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Каир выступает за создание арабских вооруженных сил для противостояния существующим угрозам. Такое заявление сделал в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телеобращения к нации.

"Необходимо сформировать межарабские вооруженные силы для противостояния существующим вызовам и угрозам", - цитирует ас-Сиси Report со ссылкой на РИА "Новости".

Также глава государства прокомментировал нанесение Египтом ударов по Ливии. По словам президента, это сделано в ответ на убийство своих граждан. Египет нанес 13 ударов по целям на территории соседнего государства.

Как заявил ас-Сиси, все "цели были серьезно выверены, чтобы не навредить гражданскому населению". "Египет никого не атакует и не завоевывает, а просто защищает свой народ, свои границы и государство", - подчеркнул он. Одновременно с этим глава государства выступил за необходимость формирования арабских вооруженных сил для противостояния существующим вызовам и угрозам.

Неделю назад боевики террористической организации "Исламское государство" жестоко расправились с 21 египетским христианином, которые работали в Ливии. В ответ египетские ВВС подвергли ударам с воздуха позиции экстремистов на востоке страны.