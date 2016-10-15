К Филиппинам приближается ураган "Сарика"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Тропический циклон "Сарика" ожидается на Филиппинах, метеорологи предполагают, что он дойдет до островов в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).

Ожидается, что стихия пронесется над рядом провинций острова Лусон и будет двигаться на запад-северо-запад со скоростью 20 километров в час.

В сообщении также отмечается, что циклон усилился, максимальная скорость ветров в эпицентре достигает 130 километров в час, порывы ветра доходят до 180.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, для Филиппин "Сарика" может стать самым разрушительным штормом в этом году.