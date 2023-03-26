О нас

Премьер Израиля снял с должности министра обороны

Премьер Израиля снял с должности министра обороны Премьер Израиля Нетаньяху снял с должности министра обороны Галанта
Другие страны
26 марта 2023 г. 22:19
Премьер Израиля снял с должности министра обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял в воскресенье с должности министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта", - указывается в тексте.

Галант выступил вечером 25 марта со специальным заявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты в стране. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Netanyahu müdafiə nazirini istefaya göndərib

Экслюзивные новости

Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi