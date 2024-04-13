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Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС

Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 23:41
Израиль привел в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

С таким заявлением выступил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что "на этой неделе в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".

"Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию", - сказал Хагари.

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