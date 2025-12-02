Израиль получил останки еще одного заложника из сектора Газа
- 02 декабря, 2025
- 18:27
Израильские военные получили тело еще одного погибшего заложника из сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщил Офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Международного комитета Красного Креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника на территории сектора Газа", - говорится в заявлении.
В ближайшее время останки будут доставлены на территорию Израиля для проведения процедуры идентификации.
Напомним, что 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября.
ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал тела 4 погибших. Израиль выразил недовольство тем, что вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еще по несколько тел, и по состоянию на 1 декабря в Газе оставались тела двух погибших заложников.