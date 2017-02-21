Из-за обильных снегопадов, экстремального холода во многих районах Афганистана погибли 37 человек

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Из-за обильных снегопадов, сильных дождей и экстремального холода во многих районах Афганистана погибли 37 человек.

Как передает Report, об этом сoобшил Синьхуа.

Министр по чрезвычайным ситуациям Афганистана Ваис Ахмад Бермак заявил, что правительство уже организовало людей на оказание помощи пострадавшим, и материальную помощь для них. Вместе с тем проводится расчистка дорог от снега , чтобы спасатели и гуманитарная помощь могли своевременно добраться до пострадавших от стихий районов