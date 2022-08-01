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Из-за наводнений на юге Афганистана погибли 18 человек

Из-за наводнений на юге Афганистана погибли 18 человек 18 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинциях Забул и Кандагар на юге Афганистана.
Другие страны
1 августа 2022 г. 06:56
Из-за наводнений на юге Афганистана погибли 18 человек

18 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинциях Забул и Кандагар на юге Афганистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

По словам представителя министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий временного правительства талибов Мохаммада Несим Хаккани, 18 человек, в том числе 10 членов талибов, погибли в результате наводнения в провинциях Забул и Кандагар за последние 3 дня.

Хаккани также отметил, что 120 человек погибли и 152 получили ранения в результате наводнения, произошедшего в прошлом месяце.

Стихийное бедствие разрушило мосты. За последний месяц из-за наводнения пострадало в общей сложности 3 000 домов.

Он добавил, что министерство оказывает материальную и продовольственную помощь пострадавшим от наводнения.

Метеорологический департамент Афганистана также предупредил, что в ближайшие дни в некоторых провинциях страны могут произойти наводнения из-за проливных дождей.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda sel nəticəsində 18 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

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