Испания примет около тысячи беженцев до конца лета

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Испания примет до конца лета около тысячи беженцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Хорхе Фернандес Диас, участвовавший в заседании глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге.

"Мы хотим, чтобы к концу лета в Испанию прибыла тысяча беженцев из Греции, Италии, Ливана и Турции", - сказал министр на пресс-конференции. Таким образом, по словам министра, Испания станет одной из стран ЕС, которая "примет наибольшее число беженцев" в рамках программы ЕС по распределению беженцев по квотам среди стран Евросоюза.

Ранее Испания заявляла, что до конца июня примет 586 беженцев. Диас заверил, что страна готова принять еще две группы – 200 человек из Греции и 200 из Турции, говорится в сообщении МВД страны. Эти группы прибудут, предположительно, в конце лета.