Ирак вызовет поверенного в делах США в связи с ударом по военному госпиталю

    25 марта, 2026
    15:21
    Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил министерству иностранных дел вызвать поверенного в делах США в Багдаде в связи с ударом по иракским военным подразделениям.

    Как передает Report, со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом сообщает офис премьер-министра Ирака.

    Министерство обороны Ирака и источники в службах безопасности заявили, что в результате нанесенного сегодня ранее удара погибли семеро военнослужащих и еще 13 получили ранения.

    Удар пришелся по объекту, принадлежащему "Силам народной мобилизации" (СНМ) - коалиции проиранских ополчений, которая официально является частью иракских вооруженных сил. США в свою очередь внесла СНМ в список террористических организаций.

    Ранее, СМИ со ссылкой на Минобороны Ирака сообщило о совершении авиаудара по военному госпиталю в провинции Анбар (запад страны), в результате чего погибли 7 военных.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Военный госпиталь в Анбаре Мухаммед Шиа ас-Судани
    ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili hərbi hospitalın vurulmasına görə İraq XİN-ə çağırılacaq
    Iraq to summon US сhargé over strike on military hospital
