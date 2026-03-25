Ирак вызовет поверенного в делах США в связи с ударом по военному госпиталю
- 25 марта, 2026
- 15:21
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил министерству иностранных дел вызвать поверенного в делах США в Багдаде в связи с ударом по иракским военным подразделениям.
Как передает Report, со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом сообщает офис премьер-министра Ирака.
Министерство обороны Ирака и источники в службах безопасности заявили, что в результате нанесенного сегодня ранее удара погибли семеро военнослужащих и еще 13 получили ранения.
Удар пришелся по объекту, принадлежащему "Силам народной мобилизации" (СНМ) - коалиции проиранских ополчений, которая официально является частью иракских вооруженных сил. США в свою очередь внесла СНМ в список террористических организаций.
Ранее, СМИ со ссылкой на Минобороны Ирака сообщило о совершении авиаудара по военному госпиталю в провинции Анбар (запад страны), в результате чего погибли 7 военных.