Индонезия: осужденных австралийцев казнят во вторник

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Индонезийские власти заявили, что два осужденных за контрабанду наркотиков австралийца могут быть казнены уже во вторник.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Австралия пыталась убедить Джакарту проявить снисходительность и заменить смертную казнь пожизненным заключением, однако индонезийские власти остались непреклонны.

Мюрана Сукумарана и Эндрю Чана приговорили к высшей мере наказания в 2006 году.

Среди других иностранцев, осужденных в Индонезии на смертную казнь, - граждане Нигерии, Бразилии и Филиппин. Их приговоры могут быть приведены в исполнение в последующие дни.