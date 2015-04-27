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    Индонезия: осужденных австралийцев казнят во вторник

    Мюрана Сукумарана и Эндрю Чана приговорили к высшей мере наказания в 2006 году

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Индонезийские власти заявили, что два осужденных за контрабанду наркотиков австралийца могут быть казнены уже во вторник.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Австралия пыталась убедить Джакарту проявить снисходительность и заменить смертную казнь пожизненным заключением, однако индонезийские власти остались непреклонны.

    Мюрана Сукумарана и Эндрю Чана приговорили к высшей мере наказания в 2006 году.

    Среди других иностранцев, осужденных в Индонезии на смертную казнь, - граждане Нигерии, Бразилии и Филиппин. Их приговоры могут быть приведены в исполнение в последующие дни.

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