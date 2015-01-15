Индонезия будет лишать гражданства сторонников ИГ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Индонезия намерена изменить законодательство с тем, чтобы иметь возможность лишать гражданства активных сторонников запрещенной в этой стране террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Теджо Эди Пурдиятно.

"Мы будем отзывать паспорта тех, кто планирует выехать за рубеж с целью присоединиться к ИГ, а также уже находящихся за границей членов ИГ. Им нельзя позволить вернуться домой", - цитирует сингапурская газета Straits Times слова министра, занимающего пост, аналогичный российским вице-премьерам.

На этот момент индонезийцы, заявляющие о поддержке ИГ, но не призывающие при этом к насилию открыто, не могут быть за это арестованы или подвергнуты каким-либо другим санкциям. "Правительство должно сначала ввести положение, которое ясно запрещает присоединение к организациям, объявляющим в качестве средства для достижения своих целей насилие. В противном случае отзыв паспортов сторонников ИГ будет иметь недостаточные юридические основания", - пояснил изданию эксперт в области противодействия террору Аде Бакти.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что в конце декабря в международном аэропорту индонезийской столицы были арестованы шесть граждан Индонезии, направлявшихся в Сирию. Им было предъявлено обвинение в использовании для получения паспорта фальшивых документов. По недавней оценке Национального управления по противодействию террору (НУПТ) Индонезии, в настоящее время в Сирии и Ираке на стороне ИГ воюют свыше 500 граждан "страны трех тысяч островов". Официальная Джакарта ранее признала ИГ террористической организацией и запретила ее пропаганду, после чего в стране были арестованы около двух десятков предполагаемых террористов.