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Генсек ООН приветствовал встречу глав МИД России и Грузии

​Гутерреш приветствовал встречу глав МИД России и Грузии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал встречу главы российского МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

"Генеральный секретарь ООН приветствует состоявшуюся 26 сентября встречу министров иностранных дел Грузии и России, которая прошла при посредничестве Швейцарии", - говорится в тексте.

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