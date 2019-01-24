Грузия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Грузия признала спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента этой страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Грузия признает Хуана Гуайдо временным президентом и приветствует заявления граждан Венесуэлы в их борьбе за свободу и демократию", - написал Залкалиани в Twitter.

"Грузия как ответственный член международного сообщества не признает результаты президентских выборов в Венесуэле 20 мая 2018 года, которые прошли в неравной, несправедливой и недемократической обстановке. В этом контексте Грузия присоединяется к призыву международного сообщества к правительству Венесуэлы соблюдать законность и признать мандат законно избранного Национального собрания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.

В среду Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.