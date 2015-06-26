​Греция требует у Германии 9 млрд. евро за Первую мировую войну

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Главное финансовое управление Греции (казначейство) оценивает в 9 млрд. евро германский долг Афинам за ущерб, нанесенный в годы Первой мировой войны; данные были приведены на парламентской комиссии по установлению размера германских репараций, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно архивным данным, долг Германии с Первой мировой войны оценивается в 486 млн. евро, или в сегодняшних ценах в 9 млрд. евро, сообщила представитель специальной рабочей группы казначейства.

Из общей суммы ущерба Греции было выплачено всего 1,5%, поскольку Германия перестала платить после конференции в Лозанне, где решения принимали "великие державы".

Однако Греция не подписывала решений и считает, что ее претензии остаются в силе. Говоря о долгах в пользу физических лиц, представитель казначейства сообщила, что им выплачено было 47 млн. марок из 120 млн. марок ущерба, который был утвержден (в ценах 1952 года).